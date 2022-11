Restart - L'Italia ricomincia da te, stasera in tv lunedì 7 novembre

07 novembre 2022 a

Restart-L'Italia ricomincia da te, il programma economico di Rai 2 condotto da Annalisa Bruchi, in onda stasera lunedì 7 novembre alle 23.20. Al centro dell'attenzione della puntata le priorità del nuovo Governo. Ne parla Federico Freni, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze. In primo piano, i provvedimenti decisi dal Consiglio dei Ministri per cercare di alleviare il peso degli aumenti delle bollette su cittadini e imprese. Obiettivo, inoltre, sulle due Italie: quella che arranca e stenta, pressata dal peso dei rincari e quella sempre più ricca, in lista d’attesa per hotel di lusso o borse firmate. Interverranno Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera; Domenico De Masi, professore di sociologia del lavoro all’Università La Sapienza di Roma; Marcello Foa, giornalista e scrittore; e Sarina Biraghi (La Verità). Nella seconda parte della trasmissione, protagonista dell’intervista di "Restart" sarà una donna che ha scalato i vertici aziendali e che oggi siede alla presidenza di Poste Italiane e di Ania: Maria Bianca Farina. Con lei, si cercherà di capire il mondo delle assicurazioni e se e come, possano contribuire al sostegno del pubblico. Con il commento dell’ “uomo dei numeri”, l’economista Carlo D’Ippoliti.

