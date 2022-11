Operazione 6 12 attacco al presidente, stasera in tv lunedì 7 novembre film su Italia 1

07 novembre 2022 a

Operazione 6 12 attacco al presidente è il titolo del film in programma stasera in tv, lunedì 7 novembre, su Italia 1. Pellicola di azione realizzata nel 2021 in Finalndia, è diretta da Aku Louhimies. Nel cast troviamo Jasper Paakkonen, Nanna Blondell, Sverrir Gudnason, Cathy Belton, Juhan Ulfsak, Dragomir Mrsic, Slaven Spanovic, Mart Pius, Mirtel Pohla. La trama. In Finlandia il 6 dicembre si celebra il giorno dell'Indipendenza. La festa è brutalmente interrotta da un attacco al palazzo presidenziale. Una serie di illustri ospiti vengono presi come ostaggi. L'ufficiale dei servizi di sicurezza Max Tanner viene scelto come negoziatore, ma presto è chiaro che l'obiettivo principale dell'attacco terroristico è un piano per destabilizzare la sicurezza dell'Europa. Tanner è costretto a prendere decisioni audaci e persino dolorose per capire chi c'è dietro l'attacco. Colpi di scena e azione fin dalle prime battute della pellicola.

