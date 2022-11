Quarta Repubblica stasera in tv lunedì 7 novembre. Anticipazioni e ospiti

07 novembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 7 novembre, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro (inizio ore 21.20). Il tema principale sarà il braccio di ferro in atto tra il governo e le ong delle navi che recuperano i migranti sulle rotte del Mediterraneo. Numerosi i servizi annunciati. Tra questi un reportage dalla Danimarca dove la maggioranza di centrosinistra, appena riconfermata dagli elettori, si è detta favorevole a una politica di “zero rifugiati” e alla creazione di un centro per richiedenti asilo in Rwanda. Inoltre, un’inchiesta sul recente aumento di capitale da 2,5 miliardi di Monte dei Paschi di Siena e un approfondimento sugli attacchi degli ecoattivisti contro capolavori dell’arte in nome della lotta al cambiamento climatico. Il faccia a faccia della settimana sarà con il regista Enrico Vanzina. Tra gli ospiti della puntata, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (Lega); la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone (M5S); il deputato e presidente di +Europa, Riccardo Magi; il sociologo Luca Ricolfi; Cecilia Strada della Onlus ”ResQ-People Saving People”; il segretario generale della Federazione autonoma bancari italiani, Lando Maria Sileoni; l’esperta di lavoro autonomo, Emiliana Alessandrucci (presidente Colap) e i giornalisti Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Tobias Piller, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Matteo Pucciarelli, Hoara Borselli. Non mancheranno Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

A scuola di Mafia in Sicilia. Su Rai 2 il film con Nino Frassica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.