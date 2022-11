Grande Fratello Vip stasera lunedì 7 novembre su Canale 5. Le anticipazioni

07 novembre 2022 a

Grande Fratello Vip, cosa accadrà stasera, lunedì 7 novembre, nel reality show di Canale 5? Appuntamento con la Casa e Alfonso Signorini in prima serata, a partire dalle 21.15. Quindicesimo appuntamento con il programma prodotto da Endemol Shine Italy. Nell'ultima puntata sono entrati sei nuovi concorrenti che ovviamente hanno cambiato tutti gli equilibri che pian piano si stanno ridisegnando. Tra i sei sta spiccando Oriana Marzoli, vero e proprio ciclone, che si è subito fatta conoscere da tutti. Per questa sera sono previste diverse sorprese, una in particolare per Alberto De Pisis. Ovviamente non mancherà il verdetto del pubblico. Al televoto si sfidano: Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon. Vedremo chi riuscirà a conquistare il favore del pubblico.

