Tutto per mio figlio, il film stasera in tv lunedì 7 novembre su Rai 1. La trama

Tutto per mio figlio. E' il titolo del film in programma stasera in tv, lunedì 7 novembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Realizzato in Italia nel 2021, genere drammatico, vede alla regia Umberto Marino. Ricco il cast: Giuseppe Zeno, Antonia Truppo, Tosca D'Aquino, Giuseppe Pirozzi, Massimiliano Rossi, Roberto De Francesco, Ernesto Mahieux, Bruno Torrisi, Fabio De Caro, Vincenzo Zampa, Nello Mascia, Fabio Galli, Fabio La Fata, Edoardo Guadagno, Peppe Papa, Francesco Sinisi, Mimmo Mancini, Leonardo De Carmine. La trama. Siamo in Campania, a metà degli anni Novanta. Raffaele Acampora è un allevatore di conigli che partecipa ai mercati, padre di quattro figli. Giuseppe (Peppino) il più grande, ancora adolescente, affascinato dal guadagno facile, inizia a frequentare compagnie poco raccomandabili e non va più a scuola. Raffaele decide di portarlo con sé al mercato, per fargli capire la fatica del lavoro e i sacrifici che lui sta facendo per cercare di farlo studiare. Ma proprio quel giorno, alcune persone si avvicinano per chiedergli il pizzo e lui questa volta, davanti al figlio, non ci sta. Stanco delle continue vessazioni da parte dei camorristi, Raffaele raduna i suoi colleghi e fonda un sindacato. Poi inizia a collaborare con la polizia e la magistratura. Non mancano i colpi di scena e le scene drammatiche.

