School of Mafia, stasera in tv lunedì 7 novembre su Rai 2. La trama

E' un film ad allietare la serata in tv, oggi lunedì 7 novembre, su Rai 2: School of Mafia. Il capo di tutti i capi, Frankie Maciano, cade dal ponte di Brooklyn (seguito dal suo cane), gettando la città di New York nel panico: si scatenerà una guerra fra i clan mafiosi, o le famiglie riusciranno a trovare un accordo? Ma i tre boss rimasti alla testa delle cosche newyorkesi hanno un problema più pressante: i rispettivi figli si rifiutano di intraprendere la strada del crimine: la discendenza mafiosa è in pericolo. Tony insegna danza ed è gender fluid; Nick fa il cantante rock; Joe sta addirittura diventando poliziotto. L'unica "cura" possibile è una full immersione nelle "lezioni di mafia" di Mr T, ovvero Turi 'U Appicciaturi. I tre boss rapiscono i loro figli e li spediscono a Palermo, dove Turi li aspetta insieme a Salvo 'O Svizzero e alla moglie, vero capo di casa. Nel cast Emilio Solfrizzi, Nino Frassica, Paolo Calabresi, Paola Minaccioni, Tony Sperandeo. La regia è curata da Alessandro Pondi. Inizio alle ore 21.20.

