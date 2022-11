Pif, chi è Pierfrancesco Diliberto: dall'amore per il cinema a quello per Nabila

06 novembre 2022 a

Pif, chi è veramente? All'anagrafe il suo vero nome è Pierfrancesco Diliberto. Nato a Palermo, 50 anni compiuti il 4 giugno, è conduttore televisivo, sceneggiatore, autore televisivo, regista, attore, conduttore radiofonico e scrittore. Figlio del regista Maurizio Diliberto e della maestra di scuola elementare Mariolina Caruso, ha iniziato ad appassionarsi di cinema quando aveva ancora dieci anni. Dopo il liceo scientifico, ha deciso di non iscriversi all'università e si è spostato a Londra dove ha partecipato ad alcuni corsi. Assistente di Franco Zeffirelli in Un tè con Mussolini (1999) e di Marco Tullio Giordana nel celebre I cento passi (2000), vincitore di quattro David di Donatello e di un premio alla Mostra di Venezia. Partecipa a un concorso Mediaset e diventa autore televisivo, poi inviato de Le Iene e l'esperienza con Mtv con cui colleziona successi, dando vita ai suoi programmi. Al cinema, invece, grande successo per il suo film La magia uccide solo d'estate, uscito nelle sale nel 2013 e in cui fu regista e attore. A dargli il soprannome Pif fu la iena Marco Berry, durante un viaggio di lavoro. E l'amore? Dopo la relazione con la giornalista Giulia Innocenti, la storia con Nabila Ben Chahed da cui ha avuto una figlia. Ma Pif ha anche antenati importanti. In pochi sanno che è un lontano discendente dello scultore danese Bertel Thorvaldsen che visse in Italia molti anni tra il 1789 e il 1838. Stasera domenica 6 novembre, Pif sarà ospite di Che tempo che fa per presentare il suo libro La disperata ricerca di amore di un povero idiota.

