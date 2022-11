Il richiamo della foresta, stasera domenica 6 novembre il film su Canale 5

06 novembre 2022 a

a

a

Il richiamo della foresta. Stasera domenica 6 novembre, su Canale 5 (inizio alle ore 21.20), l'ultima versione digitalizzata del romanzo di Jack London. Pellicola del 2020, lavorazione americana, genere avventura. La regia è di Chris Sanders, mentre del cast fanno parte Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan e Bradley Whitford. Harrison Ford condivide la pellicola con Buck, un incrocio tra San Bernardo e Collie Scozzese, ricreato al computer. E' cresciuto come animale domestico in California, poi rapito e portato in Alaska dove è costretto a conoscere la legge del bastone e della zanna. Diventa cane da slitta, prima di un postino, poi di un crudele cacciatore d'oro. Viene salvato da John Thornton, solitario e alcolizzato. E' proprio ai confini del mondo che comprenderà chi è e troverà finalmente casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.