Le Iene Inside, stasera domenica 6 novembre su Italia 1. Anticipazioni

06 novembre 2022 a

Stasera in tv, domenica 6 novembre, su Italia 1 appuntamento con Inside, il nuovo programma a cura de Le Iene. Inizio alle ore 20.30 per una puntata dedicata all'omicidio del sindaco Angelo Vassallo, delitto che è rimasto un mistero per oltre dodici anni. Sono annunciati contenuti esclusivi e nuove testimonianze, oltre che il punto sulle indagini e le ricostruzioni nell'inchiesta curata da Giulio Golia e Francesca Di Stefano, inchiesta che cerca di far chiarezza sulla vicenda, ripercorrendo quanto accaduto, alla luce delle diverse domande che non trovano purtroppo ancora risposta. Chi sarà stato l’assassino? Il sindaco conosceva il suo carnefice? E che legame hanno le forze dell’ordine con l’omicidio?

