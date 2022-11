Zona Bianca, stasera in tv domenica 6 novembre. Tra gli ospiti c'è Briatore

06 novembre 2022 a

Stasera in tv, domenica 6 novembre, su Rete 4 appuntamento con Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Inizio alle ore 21.20 per la puntata in cui è stata annunciata la presenza di Flavio Briatore, imprenditore, ex team manager di Formula 1 per la scuderia Benetton. Commenterà alcuni dei provvedimenti che il governo vorrebbe adottare in ambito economico, a partire dalla flat tax, passando per l'abolizione del Reddito di cittadinanza. Ma Briatore svelerà anche i suoi prossimi progetti. Nelle passate settimane ha annunciato lo sbarco di alcuni suoi marchi principali a Doha, in Qatar, dove in occasione dei Mondiali di calcio ha inaugurato un Crazy Pizza, un Twiga, un Billionaire e Cova. Ovviamente non solo Briatore nella puntata di Zona Bianca. Si parlerà dei primi provvedimenti del governo guidato da Giorgia Meloni, dal caso dei rave party, agli sbarchi dei migranti. Ovviamente approfondimenti anche sulla crisi economica e sulla guerra.

