Mina Settembre stasera domenica 6 novembre su Rai 1. Ecco come finisce

06 novembre 2022 a

a

a

Mina Settembre. Stasera in tv, domenica 6 novembre, su Rai 1 ultima puntata della seconda stagione della fiction. Inizio alle 21.25 per la serie che vede Serena Rossi nei panni della protagonista. Due gli episodi finali. Il primo si intitola With a Little Help From My Friends (citazione di una canzone dei Beatles). Mina è in difficoltà: l’aver contattato la madre biologica di Viola comporta la sospensione dalla professione di assistente sociale. Dopo la denuncia da parte della donna, la protagonista deve abbandonare il consultorio. Domenico si mobilita per cercare di avere un colloquio con la mamma della giovane per cercare di ottenere il ritiro della denuncia. Il secondo episodio è il dodicesimo e chiude la seconda stagione. Il titolo è Andare e vedere. Grande fermento per le nozze di Titti. I preparativi hanno bisogno del tocco finale: il grande giorno è arrivato. Le amiche sono felici, ma accade qualcosa di strano che finisce con il condizionare gli equilibri. Ci pensa Olga: tornata a casa dopo un bel po’ di tempo, racconta storie che proprio non stanno in piedi. Cosa ha da nascondere? Mina inizia a indagare.

A Non è l'Arena focus sui problemi del Paese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.