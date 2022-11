Stasera in tv domenica 6 novembre su La7 c'è Non è l'Arena. Le anticipazioni

06 novembre 2022 a

Si annuncia particolarmente intensa, stasera domenica 6 novembre, la puntata di Non è l'Arena, talk condotto da Massimo Giletti in onda su La7. Annunciato un lungo confronto sulla politica interna. Dalle polemiche tra maggioranza e opposizione, ai problemi del caro bollette, dalle posizioni sulla guerra in Ucraina, al decreto legge sui rave party.

Il paese attraversa uno dei momenti più difficili del Dopoguerra e il governo di Giorgia Meloni, che si è appena insediato, è chiamato a dare risposte concrete. Sul caro bollette nei giorni scorsi l'Esecutivo ha annunciato l'impiego di trenta miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese. Sono sufficienti?

E sull'aggressione armata della Russia nei confronti dell'Ucraina quale sarà il comportamento del governo nelle prossime settimane? Come tutte le settimane numerosi e autorevoli ospiti negli studi di Non è l'Arena. Inizio alle ore 21.15.

