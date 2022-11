Marco Mengoni, chi è il fidanzato. "La mia generazione è fluida, io non contemplo paletti"

06 novembre 2022 a

Marco Mengoni nel doppio ruolo di ospite e giudice nella puntata di Amici - il talent di Maria De Filippi in onda su Canale5 - di oggi 6 novembre 2022. In questi giorni il cantante è protagonista di un tour sold out in numerose città italiane, che ripercorre 13 anni di carriera in cui ha conquistato 64 dischi di platino e oltre 1,6 miliardi di streming.

Ma chi è Mengoni? Nato a Ronciglione, nel Viterbese, il giorno di Natale del 1988 (ha quindi 33 anni), è stato il primo italiano ad aver vinto il Best European Act agli Mtv Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015, nonché il primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013. La carriera da solista è iniziata a sedici anni, mentre nel 2009 ha vinto la terza edizione di X Factor che gli ha cambiato la vita. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2010 con il brano Credimi ancora, arrivando terzo, e nel 2013, vincendo con il brano L'essenziale.

Lato vita privata Mengoni - che da giovane arrivò a pesare 100 chili - recentemente ha parlato in una intervista al Corriere della Sera di tanti temi, dai social alla vita privata e alla sessualità: "Io mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto”. Sulla sessualità ha aggiunto: "La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi e mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna” ha spiegato. Da poco è stato paparazzato con un misterioso compagno.

