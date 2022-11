Paolo Ruffini, l'ex moglie e la relazione con Diana Del Bufalo. La prima di Ragazzaccio con pochi spettatori

06 novembre 2022 a

a

a

Paolo Ruffini ospite a Domenica In con Giuseppe Fiorello per parlare del nuovo film Ragazzaccio, un intrepido romanzo di formazione. Ambientato nel marzo 2020, quando l’Italia entrava in lockdown, un’opera in grado di parlare a tutti. Interpretata oltre che da Giuseppe Fiorello anche da Massimo Ghini e Sabrina Impacciatore, affiancati dai giovanissimi e talentuosi Alessandro Bisegna e Jenny De Nucci, il lungometraggio affronta con sincerità e senza facili moralismi il tema del cyberbullismo.

Ballando con le stelle, eliminato Giampiero Mughini. Prima parole di fuoco contro la giuria e Alberto Matano

Uscito lo scorso 3 novembre il film Ragazzaccio è stato subito un successo ma il regista livornese sui propri sociale ha voluto anche condividere una sala vuota per la prima del suo film. "Io non fingo mai: ci sono sale piene e sono felice quando questo accade. Ma io presento il film in tutte le sale, anche in quelle dove ci sono pochi spettatori. E quando questo accade li ringrazio uno per uno!" scrive a completamento del video in cui si vede intento a stringere la mano ai (pochi) spettatori presenti in sala. L'attore e regista ha concluso: "Grazie infinite a tutti coloro che stasera lasciano il comodo divano e le loro piattaforme per andare al cinema. Ragazzaccio ha un grande passaparola, e vive grazie a voi!".

Beppe Fiorello al cinema con Paolo Ruffini nel film Ragazzaccio

Ruffini, 44 anni, ha debuttato nel mondo del cinema in Ovosodo di Paolo Virzì. Da lì l’inizio di una carriera molto attiva tra cinema, teatro, televisione ed editoria. Sposato dal 2007 al 2013 con l'attrice Claudia Campolongo, dal 2015 al 2019 è stato legato a Diana Del Bufalo. La relazione tra i due però è finita in maniera burrascosa. A Verissimo, l'attrice aveva detto: “Io sto da Dio perché ho fatto un corso terapeutico dalla psicologa. Non ho potuto continuare a stare con lui per cose spiacevoli. Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere”.

Monica Bellucci e Paolo Bonolis tra gli ospiti di Mara Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.