Beppe Fiorello, chi è la moglie. Il fratello Rosario e il nome d'arte Fiorellino

06 novembre 2022 a

Beppe Fiorello ospite di Domenica In con Paolo Ruffini presenteranno il loro nuovo film Ragazzaccio, uscito lo scorso giovedì 3 settembre. L'attore livornese è anche il regista della pellicola. I due racconteranno la trama a Mara Venier e non mancheranno i momenti simpatici.

Fiorello - all'anagrafe Giuseppe Fiorello - è attualmente uno degli attori più apprezzati in Italia e amati dal pubblico. Nato a Catania, 53 anni, fratello dello showman Rosario e della scrittrice Catena, ha iniziato la sua carriera con il nome d'arte Fiorellino in radio, per poi fare esperienze televisive non così fortunate. Poi la svolta nel cinema con l'interpretazione al fianco di Carlo Verdone nella commedia C'era un cinese in coma. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è sposato con Eleonora Pratelli, sua storica fidanzata, dalla quale ha avuto due figli, Anita (2003) e Nicola (2005). Eleonora è Ceo di Suite 19, agenzia molto nota nel settore nel campo del celebrieties endorsement. Tanta gavetta per lei: dal lontano 1997, infatti, la donna ha iniziato a prendersi cura di tantissimi volti noti del piccolo schermo, fino all’apertura di una personale boutique agency.

Dopo gli esordi in radio, la carriera da attore tra fiction e cinema, dopo oltre 350 spettacoli teatrali in tutta Italia lo scorso anno ha portato su Rai1 Penso che un sogno così con ospiti Eleonora Abbagnato, Pierfrancesco Favino, Paola Turci, Serena Rossi, Francesca Chillemi e suo fratello Rosario.

