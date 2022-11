Massimiliano Gallo, chi è la fidanzata. Il padre vinse Canzonissima con la celebre canzone Mamma

06 novembre 2022 a

Massimiliano Gallo a Domenica In. Nello storico rotocalco di Rai1 condotto da Mara Venier l'attore interverrà per raccontare i suoi esordi e il suo legame con il padre, l’indimenticabile Nunzio Gallo, vincitore di Canzonissima nel 1956 con la canzone Mamma.

L'attore napoletano, volto ormai conosciuto della fiction Rai per la sua presenza in molti prodotti di grande successo degli ultimi anni, da I Bastardi di Pizzofalcone a Imma Tataranni, è protagonista in queste settimane della fiction Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. Una serie nata dalla penna di Diego De Silva che lo vede protagonista per quattro puntate.

Ma chi è Gallo? Nato a Napoli, 54 anni, figlio d'arte, debutta a teatro all'età di cinque anni. Nel 1988 fonda con il fratello Gianfranco la Compagnia Gallo che vanta numerosi successi teatrali. Poi neel 1997 viene scelto da Carlo Giuffré per interpretare Mario Bertolini, ruolo che fu di Peppino De Filippo, in Non ti pago di Eduardo De Filippo. La stagione successiva interpreta Nennillo in Natale in casa Cupiello, unica edizione senza Eduardo. Dopo tanto teatro debutta nel 2008 sul grande schermo a seguito di un provino per il film Fortapasc. Poi tanta fiction. Dal 2011 è fidanzato con l'attrice e modella brasiliana Shalana Santana. Prima della relazione con l'attrice e modella, Gallo era sposato con la sua storica fidanzata di sempre, di nome Anna, da cui è nata Giulia, oggi diciannovenne.

