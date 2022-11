Kilimangiaro, oggi domenica 6 novembre su Rai 3. Le anticipazioni

06 novembre 2022 a

Kilimangiaro oggi domenica 6 novembre su Rai 3, a partire dalle 17. Il programma condotto da Camila Raznovich proporrà le incredibili immagini dell’impresa di Andrea Lanfri: la seconda parte del racconto dell’atleta paralimpico che ha raggiunto la vetta più alta del mondo: l’Everest. A seguire, ospiti il botanico Stefano Mancuso, la biologa Emanuela Evangelista, fondatrice dell’associazione Amazzonia Onlus, e il fotografo di fama internazionale Maurizio Galimberti, che racconterà della sua tecnica unica e delle star che hanno posato per lui, da Robert De Niro a George Clooney, passando per Lady Gaga. Per il "Borgo dei Borghi", questa domenica è la volta di Salemi, in provincia di Trapani. Inoltre, attraverso i documentari, si viaggerà dal Costarica al Kazakistan. Al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visitano l'Italia facendo esperienze in prima persona. Kilimangiaro è un programma prodotto da Rai Cultura e scritto da Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Cristoforo Gorno, Maria Iodice, Antongiulio Panizzi, Camila Raznovich, Fabio Roberti e Claudia Tofani. La regia è di Andrea Dorigo. Ogni domenica "viaggia" in lungo e in largo in tutto il mondo e propone storie sempre molto particolari e intense.

