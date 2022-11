Da noi a ruota libera, oggi domenica 6 novembre su Rai 1. Ospiti e anticipazioni

06 novembre 2022 a

Da noi a ruota libera oggi domenica 6 novembre su Rai 1, al termine di Domenica In. Come tutte le settimane Francesca Fialdini intervista personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. La puntata si apre con Giuseppe Zeno, interprete della fiction Mina Settembre. Sarà protagonista domani, lunedì 7 novembre, del film Tutto per mio figlio, in onda sempre su Rai 1. Spazio, poi, a Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno; a Edoardo Leo, attore e regista, nelle sale con il film di Gianni Zanasi War – La guerra desiderata; all’attrice Micaela Ramazzotti, nel cast di L’ombra di Caravaggio e a Francesca Fagnani, nuovamente alla guida del programma Belve. Come al solito la ruota fornirà indizi, ricordi, rivelazioni, gioco e spettacolo davanti ai quali gli ospiti saranno chiamati a reagire.

