Monica Bellucci, chi è l'ex marito e perché si sono lasciati. Il primo matrimonio e la sua ultima relazione

Monica Bellucci a Domenica In. L'attrice umbra presenterà ospite di Mara Venier il nuovo film dei Manetti Bros, Diabolik 2, dove veste i panni di Altea, la fidanzata del celebre ispettore Ginko interpretato da Valerio Mastandrea.

Ma chi è Bellucci? Nata a Città di Castello, ma cresciuta a Selci-Lama una frazione di San Giustino, 58 anni, è considerata una delle più celebri sex symbol degli anni Novanta e Duemila. Ha iniziato la carriera di modella per pagarsi gli studi all'università (Giurisprudenza a Milano), poi nel 1988 si trasferisce a Milano tuffandosi nel mondo della moda e della recitazione. Nel corso della sua carriera ha sfilato per tutte le più importanti griffe mondiali, posato per il calendario sexy di Pirelli (1997), Max (1999) e GQ (2000). Numerose anche le campagne pubblicitarie mentre il suo esordio da attrice risale al 1990 in tv con la miniserie Vita coi figli (regia di Dino Risi), l'anno successvio nel cinema con un ruolo da protagonista nel film La riffa. Ha fatto parte a svariati film di notevole successo internazionale, fra cui Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Malèna di Giuseppe Tornatore, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions di Larry e Andy Wachowski, La passione di Cristo di Mel Gibson, ed è stata molte volte protagonista di pellicole destinate a far discutere a causa delle scene di violenza in esse contenute: fra le più note Dobermann e Irréversible. Prima donna italiana madrina del Festival di Cannes (2003 e 2017), ha votato agli Oscar nel 2018. Ha vinto un David di Donatello alla carriera, due Nastri d'Argento e un Globo d'oro.

Belluci ha sposato giovanissima, aveva vent'anni, il fotografo Claudio Carlos Basso ("ci siamo lasciati dopo sei mesi, una delusione"). Poi ha una relazione di sei anni con l'attore Nicola Farron, poi sul set del film L'appartamento conosce l'attore francese Vincent Cassel che la farà capitolare di nuovo: il matrimonio, nell'estate 1999, viene celebrato a Montecarlo. Insieme hanno due figlie (Deva nel 2004 e Léonie nel 2010), poi nel 2013 l'annuncio della separazione "di comune accordo". "Era un rapporto che non aveva più ragione d’essere. Ci siamo evoluti in modo diverso" disse poi lei anche se Dagospia fece uno scoop in cui raccontava che Cassel da diversi anni aveva in Brasile una doppia vita con un'altra donna. Successivamente Bellucci ha iniziato nel 2018 una relazione con lo scenografo francese Nicolas Lefebvre, più giovane di lei di 18 anni, finita dopo un anno. Dichiaratasi agnostica, parla correttamente il francese e l'inglese ma conosce anche portoghese e spagnolo. Da poco ha rivelato di non seguire una dieta rigorosa e di rinunciare solo saltuariamente a qualcosa in quanto "adoro mangiare e non mi piace sacrificarmi".

