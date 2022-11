Mezz'ora in più oggi domenica 6 novembre su Rai 3. Ospiti e anticipazioni

06 novembre 2022 a

a

a

Come tutte le domeniche, anche oggi 6 novembre, su Rai 3 a partire dalle 14.30, pomeriggio dedicato all'attualità e alla politica con Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà, condotti da Lucia Annunziata e Antonio di Bella. La situazione militare in Ucraina, le piazze per la pace in Italia e la difficile ricerca di una soluzione politica al conflitto; l'inizio del percorso congressuale del Partito Democratico; le elezioni di Midterm negli Stati Uniti: sono questi i temi al centro della puntata di oggi. Autorevoli gli ospiti in studio: l'ex comandante delle forze Usa in Europa, Ben Hodges; Goffredo Bettini del Pd; il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi; il sindaco di Firenze, Dario Nardella; il Rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari; il direttore dell'Agi, Mario Sechi, il direttore di You Trend, Lorenzo Pregliasco; l'inviato del Tg3, Nico Piro.

Monica Bellucci e Paolo Bonolis tra gli ospiti di Mara Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.