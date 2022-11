Amici, oggi domenica 6 novembre su Canale5: ospiti Mengoni, Malgioglio e Vessicchio. Le anticipazioni

06 novembre 2022 a

Il pomeriggio in tv di Canale5, domenica 6 novembre, si apre con Amici (ore 14). Il talent di Maria De Filippi avrà tre ospiti oggi: Marco Mengoni, Cristiano Malgioglio e Beppe Vessicchio.

Le anticipazioni. Malgioglio (che durante la puntata ha anche ballato con Alessandra Celentano) ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara delle cover, assegnando un 10 a Federica e Tommy Dali come voti più alti e un 7+ a Niveo e Ascanio come voti più bassi. Spazio anche a una gara di canto a sorpresa incentrata su Imagine. Il giudice è stato Beppe Vessicchio e i cantanti che hanno partecipato alla prova sono stati Tommy Dali, Niveo e Aaron. Il vincitore della gara è stato Tommy Dali. Aaron, inoltre, ha superato il compito assegnatogli da Arisa anche se Rudy Zerbi ha avuto qualcosa da ridire.

Per quanto riguarda la gara di ballo, invece, il giudice è stato Froz. Il voto più alto è stato assegnato a Maddalena e Megan (8,5) mentre Gianmarco ha ricevuto il voto più basso (6). Dopo la gara, Ludovica e Gianmarco, sconsolati, hanno ceduto alle lacrime. Ramon non ha preso parte alla gara in quanto impegnato in un compito di hip hop che gli era stato assegnato. Un episodio in particolare ha scatenato una discussione tra il ballerino e Alessandra Celentano. Quest’ultima, in questa registrazione, ha avuto da ridire su molti ballerini: Samu, Maddalena, Claudia e Ludovica. Per quanto riguarda le sfide, Piccolo G ha vinto la sfida chiesta per lui da Arisa. Il giudice di questa sfida è stato Beppe Vessicchio. Lo sfidante è stato lo stesso che ha perso la sfida contro Niveo ossia Due. Infine, è stata annunciata l’imminente pubblicazione degli inediti di Wax, NDG e Tommy Dali che verranno passati su Radio Zeta.

