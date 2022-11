Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli a Paola Barale: "Per te ho un'attrazione sessuale". La showgirl: "Parliamone" | Video

06 novembre 2022 a

Non manca nemmeno il sesso nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 5 novembre. Ed è Selvaggia Lucarelli a introdurre l'argomento con una battuta hot rivolta a Paola Barale, dopo l'esibizione della showgirl con Roly Maden. La giurata infiamma la puntata del programma condotto da Milly Carlucci proprio giudicando Paola Barale: "Tu mi piaci tantissimo, l'attesa per te è sempre tanta, come per Lorenzo (Biagiarelli, il suo fidanzato, ndr). Per te ho quasi un'attrazione sessuale". Barale non si scompone affatto, sorridendo lancia quasi un assist a Lucarelli: "Ah bene, parliamone". Poi Selvaggia Lucarelli entra nel vivo della critica sul balletto della concorrente: "Da te ci aspettiamo di tutto su questa pista. Non puoi spaventarti. Tu hai fatto capitolare Raz Degan, di cosa devi avere paura nella vita?". Ma anche stavolta Paola Barale ha la risposta prontissima: "Con Raz tutto ho fatto tranne che ballare". Non manca nemmeno la battuta di Alberto Matano: "Anche io ho un'attrazione per te Paola". Il video di Paola Barale dopo l'esibizione.

