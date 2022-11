Fabio Canino a Paola Barale: "In comune con la danza hai solo il tuo ex Gianni". Lei replica: "Per quello mi ammoscia"

06 novembre 2022 a

A Ballando con le Stelle non solo il teatrino con battute di Selvaggia Lucarelli sul sesso per Paola Barale. La showgirl viene punzecchiata anche da Fabio Canino, un altro dei cinque giurati del programma di Rai 1 condotto a Milly Carlucci. Canino giudica l'esibizione con Roly Maden moscia e tira in causa Gianni Sperti, ex marito di Barale: "Al momento - dice rivolto alla showgirl - l’unica cosa che hai in comune con la danza è l’ex marito, Gianni”. Ancora una volta strepitosa la replica di Barale: “Ecco, sarà per quello che mi ammoscio”. Tra gli applausi e le risate del pubblico poi Paola Barale aggiunge: “Con tutto il rispetto per Gianni ma sono passati tanti anni”.

