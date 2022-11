Duran Duran, "Andy Taylor ha il cancro": l'annuncio della band alla Rock and Roll Hall of Fame

06 novembre 2022 a

Doveva essere una festa e lo è stata sino a un triste annuncio: i Duran Duran entrano nella Rock and Roll Hall of Fame ma nel loro discorso raccontano che Andy Taylor, chitarrista e fondatore dell'iconica band, soffre di cancro. Lo ha spiegato il frontman Simon Le Bon leggendo una lettera scritta dall'amico: "Sono stato curato al meglio, ma in realtà non esiste una cura". Si tratta di un tumore metastatico alla prostata, al quarto stadio, diagnosticato alcuni anni fa. Taylor, 61 anni, non ha partecipato all'attesa cerimonia.

"Molte famiglie hanno sperimentato la lenta combustione di questa malattia e, naturalmente, non siamo diversi. Quindi parlo dal punto di vista di un padre di famiglia, ma con profonda umiltà alla band e ai nostri fan in occasione di questo eccezionale riconoscimento" spiega Taylor. Spiega di aver avuto una "battuta d'arresto" e riconosciuto che, sebbene le sue condizioni "non siano immediatamente pericolose per la vita, non esiste una cura". La riflessione è proseguita: "Abbiamo avuto una vita privilegiata, siamo stati un po' birichini ma davvero simpatici, un po' mascolini ma molto ben vestiti, un po' pieni di noi stessi perché avevamo molto da dare, ma come ho detto tante volte, quando tu senti quello spirito collettivo, istintivo e affine di creatività mescolato con ambizione, armato di un gruppo di fan super cool, beh, cosa potrebbe mai andare storto?". Andy ha confessato di essere "enormemente deluso" dal fatto di non poter essere lì con i suoi compagni di band, Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor e Le Bon: aveva persino comprato una nuova chitarra da suonare per l'occasione.

La cerimonia di insediamento nella Rock & Roll Hall of Fame doveva essere una reunion per i Duran Duran, di cui Taylor è stato membro dal 1980 al 1986 e di nuovo dal 2001 al 2006. Il musicista ha suonato la chitarra nei primi tre album della band, che includevano le canzoni di successo Rio e Hungry Like The Wolf. Nel 2008 Taylor aveva pubblicato la sua autobiografia Wild Boy, in cui riemersero i vecchi rancori tra lui e gli altri membri della band. Nel 1982 sposò Tracey Wilson, una delle parrucchiere del gruppo, e la coppia ebbe quattro figli.

