Ballando con le stelle, eliminato Giampiero Mughini. Prima il litigio con la giuria e Alberto Matano

La quinta puntata di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1, sancisce l'eliminazione di Giampiero Mughini (e Veera Kinnunen). Il giornalista (18% dei voti a suo favore) è stato sconfitto al televoto in uno spareggio che ha visto prevalere Lorenzo Biagiarelli (56%) e Dario Cassini (26%). Si tratta della seconda eliminazione dopo quella di Marta Flavi (con Simone Arena). Per entrambi resta valida, più avanti la possibilità di essere ripescati a ridosso della finale.

Una puntata infuocata quella del 5 novembre 2022 e che ha visto Mughini polemizzare più volte con la giuria, prima con Fabio Canino e poi con Selvaggia Lucarelli, e successivamente anche con Alberto Matano. Un indirizzo polemico che il giornalista catanese aveva già preso dalla clip. Tutto nasce dal fatto che Canino chiede il perché Mughini non indossi mai un abito di scena ma si esibisca in blue jeans e maglione. "Sembri il ministro del turismo" scherza Canino. Peccato che il giornalista si arrabbi: "Non sai di cosa parli! Io il ministro del turismo? Perché non sai che questo maglione è di un artista giapponese e ne esistono soltanto cinque! Ministro del turismo lo dici a tua sorella!”. Tocca poi a Lucarelli: "Pare di aver assistito a una performance eccezionale, ci accontentiamo di tanto così, perché fino ad oggi non avevi fatto nulla. Ho sentito dire da te che ti vergogneresti ad essere qui con delle palette in mano" dice. Mughini risponde: "Sì, perché penso che una paletta sia una cosa miserrima rispetto alla valutazione di una persona nel suo complesso. Mi sottopongo educatamente, ma un po' mi ci pulisco anche le scarpe". Lucarelli rilancia: "Sei la persona meno autoironica vista passare su questa pista, te la prendi per una battuta su un maglione".

Giampiero Mughini, a Ballando con le stelle è il concorrente più polemico

Finita qui? Per niente. Perché Matano difende la giuria e si scaglia chi tra i concorrenti non è in grado di accettare i voti e i giudizi. Mughini si sente chiamato in causa e due discutono animatamente dopo l'esibizione valida per lo spareggio. "Non mi piace cosa hai detto sulle palette" tiene il punto Matano. "Da te non me l'aspettavo, ne parleremo un'altra volta perché io sono qui a causa di uno zero" ribatte Mughini visibilmente contrariato.

