Dario Cassini, chi è: l'amore per l'Umbria, l'esordio con Raffaella Carrà e il rapporto con le donne

05 novembre 2022 a

a

a

Dario Cassini è uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle 2022. Ma la giuria dello show di Rai1 sino a ora non ha apprezzato l'attore, anzi spesso lo ha bacchettato e ne sono nate polemiche. Ma Cassini, che balla insieme a Lucrezia Lando, non molla e chissà che non possa salire la classifica delle preferenze in studio.

Ema Stokholma, che feeling con Angelo Madonia. Il ballerino: "Lei è una bomba"

Ma chi è Cassini? Originario di Napoli, 55 anni, da anni abita in Umbria, a Todi ("è un posto che ho amato quando ci sono arrivato a 40 anni"). Attore (ha fatto parte del cast di Don Matteo) ma anche comico e cabarettista, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nel programma Il principe azzurro di Raffaella Carrà. Raggiunse poi la notorietà con Le Iene e poi con il Maurizio Costanzo Show. Ha partecipato come comico a Zelig e a Colorado. Conduce un programma radiofonico su Radio Kiss Kiss, dal titolo Kiss Kiss Bang Bang. Ha preso parte, come attore a videoclip di diverse canzoni.

Wanda Nara, ora nel suo cuore c'è il rapper L-Gante. L'ex Icardi: "Lei zimbello del mondo"

Cassini ha sempre mantenuto un grande riserbo sulla sua vita privata. Ma si sa che ha avuto una relazione con la cantante Marina Rei e ha un figlio. Attualmente ha una compagna ma non si conosce chi sia. Delle donne ha detto "mi piace parlarne molto, sono la mia unica fonte di reddito, le prego di continuare a comportarsi in maniera così assurda, perché hanno manie improponibili, non sanno stare da sole, sono multiformi, anche a letto sono delle truffatrici”.

Alex Di Giorgio, il coming-out: "Mai accettato nello sport, non mi sentivo a mio agio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.