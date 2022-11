Alex Di Giorgio, chi è il nuotatore vittima di stalking: il coming-out e la relazione con Marino

05 novembre 2022 a

Alex Di Giorgio è uno dei protagonisti di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Balla - prima volta nella storia del programma - con un partner maschile, il maestro di danza Moreno Porcu. Proprio Di Giorgio ha chiesto un maestro di ballo con il suo stesso vissuto e la sua stessa sensibilità.

Ma chi è Di Giorgio? Romano, 32 anni, è un nuotatore professionista italiano, che ha partecipato a due Olimpiadi: sia a Londra 2012 che a Rio 2016 ha fatto parte della staffetta 4x200 stile libero. Individualmente il suo risultato più importante è il quinto posto ai Mondiali di Istanbul del 2012 (vasca corta), mentre a squadre con la staffetta ha vinto una medaglia d'argento agli Europei di Debrecen del 2013. Alex ha avuto una broncopolmonite importante nel 2017 prima delle Olimpiadi di Rio, ne è uscito ma ha dovuto effettuare dei controlli periodici avendo avuto un focolaio abbastanza importante.

Poteva già intraprendere prima la strada della televisione: era in lista per entrare al Grande Fratello Vip, poi non se ne fece nulla. Di Giorgio ha fatto coming-out quando aveva 22 anni e ha rivelato di non essere stato accettato nel mondo sportivo "non solo non ero protetto, ma non mi sentivo a mio agio, se in questo momento c’è un posto dove posso sentirmi protetto ed esprimere quello che sono io è questo programma" ha spiegato a Ballando con le stelle. Di Giorgio tra l'altro è stato vittima di stalking da parte di Ivano Marino, ex partecipante del programma Uomini e donne con cui ha avuto una relazione di un anno e mezzo. Il tribunale ha condannato Marino a un anno e due mesi di carcere. Marino inoltre minacciava Di Giorgio di rivelare la sua omosessualità. “Mai usato atteggiamenti persecutori: posso confermare l’esistenza di una relazione sentimentale con Alex Di Giorgio della durata di un anno e mezzo. E successivamente, una relazione sfociata in una convivenza in Roma con Marco Carta nella sua abitazione, ma ribadisco con altrettanta fermezza di non aver mai messo in atto comportamenti assimilabili al reato di stalking, o qualsivoglia altro reato. Quanto mi si addebita non è nel mio stile mi reputo una persona equilibrata e rispettosa degli altri in genere. Sono sicuro che in primo grado riusciremo a far luce sulle vicende” ha spiegato Marino in una nota.

