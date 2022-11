Giampiero Mughini, il litigio con Vittorio Sgarbi e la passione per il calcio: "Ne parlo solo se mi pagano"

05 novembre 2022 a

Se Giampiero Mughini a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera, non sta brillando per essere un grande ballerino, non ha però fatto mancare spunti polemici e momenti di grande commozione. Come quando ha ricordato la madre, scomparsa, e di quando lasciò la Sicilia per trasferirsi a Roma. Lo fece quando il padre era già morto e la madre aveva 50 anni, non lo seguì nella capitale e visse sola per tanti anni. Mughini, spiega, la vedeva quando tornava in Sicilia, dunque per forza di cose non molto spesso, non quanto avrebbe voluto. E il giornalista e opinionista, commuovendo il pubblico e i presenti, ha ammesso: "Io ho il rimorso che mi mangia vivo di averla lasciata lì". Nella sua carriera la sua vis polemica però lo ha portato a numero scontri verbali ma anche fisici. Come capitato recentemente al Maurizio Costanzo Show quando ha litigato con Vittorio Sgarbi, un battibecco terminato con tanto di mani addosso e caduta rovinosa del critico d’arte.

Mughini - che nello show di Rai1 balla in coppia con Veera Kinnunen - è piuttosto riservato sulla sua vita privata. Sposato dal 1980 con la costumista Michela Pandolfi. La coppia non ha figli e vive a Roma. Mughini, 81 anni, catanese, una laurea in lingue e letterature moderne, specializzazione francese, è innamoratissimo del suo cane Bibì: "con lui farei volentieri un passo a due" ha dichiarato proprio nella prima puntata di Ballando con le stelle. Recentemente ha raccontato di essere sottoposto, alcuni anni fa, a un intervento a causa di un tumore alla prostata che lo ha profondamente segnato.

Mughini dopo una lunga carriera giornalistica nella carta stampata ha iniziato a essere un personaggio noto grazie alla televisione. Ospite ricorrente prima di Ieri, Goggi e domani e poi del Maurizio Costanzo Show. Diventa soprattutto un volto conosciuto nelle trasmissioni sportive con interventi brillanti, polemici e coloriti, manifestando il suo amore per la Juventus ("parlare di calcio? Solo se mi pagano" ha detto recentemente). Mughini ha inoltre avuto anche una florida carriera da scrittore di libri.

