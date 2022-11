Alessandro Egger, chi è la mamma e perché non è "mai stato accettato". Il padre, il litigio e l'eredità

05 novembre 2022 a

Alessandro Egger è uno dei protagonisti di Ballando con le stelle, il varietà del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Modello, fa coppia con Tove Villfor e insieme fanno una coppia candidata alla finale. Particolarmente commovente l'esibizione nell'ultima puntata, quella di sabato scorso 29 ottobre, in cui ha raccontato "di non essere mai stato accettato da chi mi ha dato la vita, da chi mi ha voluto. Io credo che quando nasci sei un dono a prescindere e io credo di non aver mai fatto niente di male”. Egger e la mamma, Cristina Vittoria Egger Bertotti non si frequentano: il loro rapporto è rovinato, compromesso. Infatti nella scorsa puntata, dopo la clip in cui ha dato sfogo della situazione, al giudice extra Alberto Matano che gli ha chiesto una cosa molto intima ("questa rabbia alberga ancora dentro di te?“), dopo aver pianto, ha risposto: "Questa rabbia a volte ti ferma e a volte ti fa andare avanti, ma soprattutto ti fa andare avanti. Lo descriverei per quello che è: ovvero un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me. E io l’abbia accettato. Finalmente. E non è una cosa che volevo, sono uscito di casa a 17 anni e non ho chiesto niente alla mia famiglia".

La mamma in settimana ha detto la sua: “Non voglio dire che mio figlio stia mentendo, penso però che la sua mente abbia interpretato in modo errato quello che è successo e che i suoi ricordi siano falsati. Lui è stato sempre un ragazzino inquieto, un ribelle. A diciannove anni, e non a diciassette come dice lui, gli ho dato un ultimatum. Se vieni bocciato trovati un lavoro e diventa indipendente” ha raccontato a Dipiù. E ancora: “Era un modo per spronarlo, e quando è stato bocciato ancora, abbiamo litigato e se n’è andato di casa. Non ha vissuto in strada come dice lui, io ho sempre pagato tutto, poi lo ha aiutato la nonna. Ma lui è caparbio e presto ha voluto fare da solo. Ha fatto anche lo spazzino a Londra per pagarsi l’affitto, poi si è affermato come modello. Purtroppo lui sente, sbagliando, alcune carenze affettive e nel suo cuore ci sono nodi irrisolti”. La madre di Egger, gran dama della Real Casa Savoia, 53 anni, si occupa di moda e ha lavorato con Versace negli anni Novanta. Abita a Cernobbio, in una lussuosa villa che si affaccia sul lago di Como, ed è sposata da 33 anni con un imprenditore di origini olandesi, Wilko Egger. Oltre ad Alessandro ha altri due figli. Alessandro sarebbe "cresciuto con la sensazione di non essere amato. È solo una sensazione, perché io adoro mio figlio e mio marito lo ha sempre trattato come se fosse il vero padre. Non ci sono mai state distinzioni con lui e i suoi fratelli” ha aggiunto, essendo Alessandro figlio di un altro uomo sparito presto. Alla base della mancanza di rapporti ci sarebbe un forte litigio a causa dell'eredità.

