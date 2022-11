Wanda Nara, ora nel suo cuore c'è il rapper L-Gante. Tre figli con Maxi Lopex, due con Icardi. Il calciatore ex Inter: "Lei zimbello del mondo"

05 novembre 2022 a

Wanda Nara ballerina per una notte nello show del sabato sera di Rai1, Ballando con le stelle. Attesissima la partecipazione della showgirl argentina. Nara si metterà alla prova imparando in breve tempo una coreografia pensata ad hoc per lei, sottoponendosi così al giudizio della giuria tecnica: i voti che prenderà andranno poi in dotazione nel fatidico tesoretto destinato alle coppie di vip in gara "in difficoltà". L'argentina in questi giorni è al centro del gossip per aver annunciato la fine della sua relazione con il calciatore Mauro Icardi, anche lui argentino, attualmente con i turchi del Galatasary, ma ex Psg, Inter e Sampdoria.

Ma chi è Nara? All'anagrafe Wanda Nara Colosimo, coniugata Icardi (da cui si sta separando), è nata a Boulogne Sur Mer (Buenos Aires) e ha 35 anni. Inizia la carriera nel mondo dello spettacolo in Argentina tra teatro e tv (ha partecipato ai talent Patinando por un sueño, El musical de tus sueños e Bailando por un sueño). Famosissima in patria lo diventa anche in Italia come moglie di Maxi Lopez, altro calciatore argentino, trasferitosi al Catania (poi giocò anche con Milan, Sampdoria, Chievo e Udinese tra le tante). Affianca Pierluigi Pardo nella conduzione di Tiki Taka (Mediaset) e poi diventa opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel frattempo diventa imprenditrice e agente di Icardi, diventato nel frattempo suo marito.

Nara - che ha una sorella di nome Zaira, nota modella di 34 anni - è stata sposata con il calciatore Maxi Lopez dal 2008 al 2013 dopo essersi accusati reciprocamente di infedeltà coniugale. Insieme hanno tre figli maschi (Valentino, Costantino e Benedicto). Dopo il divorzio Nara ha sposato Mauro Icardi, anche lui calciatore e compagno di squadra all'epoca del primo marito, nel 2014 e insieme hanno avuto due figlie (Francesca e Isabella). Lo scorso 23 settembre lei ha annunciato la separazione e il gossip ora l'affianca al rapper argentino L-Gante. "Si, sono innamorata" ha riferito lei in tv. Icardi non ha gradito ma ha commentato così: "La verità è che non sono disposto a continuare ad aiutarla e a difendere l’indifendibile. Con i suoi atteggiamenti è lo zimbello del mondo".

