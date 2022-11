Un giorno in pretura, stanotte in tv su Rai3: l'amore impossibile, il caso di Paola Gaglione. A che ora la puntata di oggi?

05 novembre 2022 a

Stasera in tv, 5 novembre 2022, la quinta puntata di questa ennesima stagione di Un giorno in pretura, il longevo programma di Rai3 ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi. In onda stanotte, intorno a mezzanotte, la trasmissione, ormai un cult, si occuperà del caso di Maria Paola Gaglione. La ragazza, conosciuta anche solo con il nome di Paola, è morta all’età di 18 anni dopo un inseguimento in motorino tra Napoli e Caserta. La puntata di oggi si intitola L'amore impossibile.

Ma cosa è successo a Paola? La puntata (anche in diretta su streaming sul sito Raiplay) si apre con la ricostruzione dei fatti accaduti la notte tra l’11 e il 12 settembre 2020. "Quella notte – ricostruiscono dalla trasmissione con l’elegante conduzione di Petrelluzzi – Paola era a bordo dello scooter guidato dal fidanzato, Ciro Migliore. Secondo l’accusa, a spingerli fuori dalla carreggiata sarebbe stato il fratello della ragazza, Michele". Che alla base del gesto possa esserci la mancata accettazione della storia d’amore tra la sorella e il fidanzato transgender? Per il fatto, come si riporta anche nel libro di Antonio Giangrande, Anno 2020 Femmine e LGBTI, "Gaglione è stato indagato per omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi in quanto non condivideva la relazione…’"

