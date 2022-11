Tu si que vales, stasera in tv 5 novembre su Canale5: Fred De Palma ospite, chi sono i concorrenti già in finale

05 novembre 2022 a

Stasera in tv - 5 novembre 2022 - il sabato di Canale5 è all'insegna di Tu si que vales (dalle ore 21,40), lo show arrivato alla terzultima puntata di quest’edizione, prima delle semifinali, che andranno in onda sabato prossimo, e della finale che andrà in onda tra due settimane, sabato 19 novembre 2022. I concorrenti ammessi in finale, fino a ora, sono gli acrobati Dima e Roman, gli artisti Die Mobiles, gli atleti The Lads, la cantante Antonietta Messina, il pilota Hunter Howell, gli acrobati Arte Algo e le ballerine Fiammetta Orsini e Francesca Prini.

Alla conduzione di questa nona edizione ci sono sempre Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Il programma vede anche la partecipazione della ballerina Giulia Stabile. La giuria, invece, è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli rappresenta la giuria popolare. Anche oggi, assisteremo a esibizioni di talenti di vario genere: cantanti, ballerini, musicisti, acrobati, maghi, prestigiatori, mentalisti, acrobati, sportivi, giocolieri, attori, comici e non solo.

I concorrenti più particolari del programma, solitamente, entrano a far parte della Scuderia Scotti, il circuito alternativo e ironico del talent show che viene curato da Gerry Scotti. L’ospite di questa puntata sarà il cantante e rapper Fred De Palma che si esibirà con il suo ultimo singolo, Extasi.

