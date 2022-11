Sapiens, stasera in tv 5 novembre su Rai3: Tozzi ci spiega come la rivoluzione umana abbia cambiato la Terra

05 novembre 2022 a

Stasera in tv, sabato 5 novembre 2022, appuntamento su Rai3 con Sapiens - Un solo pianeta (dalle ore 21,45 su Rai3), una produzione Rai Cultura con Mario Tozzi alla conduzione.

Dai primi bipedi capaci di scendere dagli alberi circa 30-50.000 anni fa ai sapiens industriali, passando dai primi europei (Atapuerca) ai sapiens preindustriali e creativi (Chauvet), ai Neanderthal. Sapiens racconta come la rivoluzione umana abbia cambiato la Terra, a cominciare dall’introduzione della pratica dell’agricoltura e successivamente sconvolgendolo con l’operato di una sola specie, quella dei sapiens, a discapito di tutte le altre. Dalla miniera della Defensola a Vieste, più antica d’Europa risalente al VI millennio a.C., dove i sapiens industriali estraevano, lavoravano e commerciavano selce in tutto l’Adriatico, Tozzi ricostruisce la storia dei nostri antenati. Analizzando i loro caratteri principali, dall’intelligenza all’uso di strumenti, dall’uso delle mani a quello delle tecnologie, dallo sviluppo del linguaggio a quello della scrittura si andranno definendo in modo sempre più evidente le differenze tra i sapiens e gli altri esseri viventi.

