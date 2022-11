Stefano Fresi, chi è la moglie: le origini dell'attore e il rapporto con la bilancia

05 novembre 2022 a

a

a

Stefano Fresi - tra pochi giorni in sala con il film The land of dreams - è ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 5 novembre. La padrona di casa Silvia Toffanin lo intervisterà tra vita privata, carriera e ultima fatica al cinema.

Paola Minaccioni, chi è l'attrice: "Monogamia difficile, il tradimento è dietro l'angolo"

Ma chi è Fresi? Nato a Roma (ma i genitori sono sardi, originari di Luogosanto), 48 anni, lascia gli studi in Lettere per lavorare all'età di ventitré anni. Parallelamente, comincia ad avvicinarsi al teatro, attraverso la musica. È infatti un compositore, un cantante e un musicista. Insieme a sua sorella Emanuela e a suo cognato Toni Fornari forma il trio comico-musicale Favete Linguis. Nel 2004 entra nel cast di Un medico in famiglia, nel ruolo di Rosalbo, parente di Torello (interpretato da Francesco Salvi) venuto dal nord per rilevare l'azienda di pompe funebri di famiglia. Con la sua performance nello spettacolo I tre moschettieri, di Attilio Corsini, attira l'attenzione di Michele Placido, che gli chiede di interpretare il Secco nel film drammatico Romanzo criminale (2005). Da lì è un crescendo. Nel 2014 interpreta il ruolo di Alberto Petrelli nella pellicola Smetto quando voglio, grazie alla quale ottiene, col personaggio di un chimico - costretto a lavorare come lavapiatti in un ristorante cinese - che si ingegna assieme a un gruppo di lavoratori precari nella creazione di un nuovo tipo di droga, una candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista. Recita nei film Ogni maledetto Natale, Noi e la Giulia, La prima volta (di mia figlia), La Befana vien di notte e C'è tempo. Interpreta il ruolo di Salvatore nella miniserie televisiva Il nome della rosa. Parallelamente cura la carriera di doppiatore (tra le tante voci anche quella di Pumbaa nel film Il re leone di Disney.

Enrica Bonaccorti, la caduta e l'operazione alla spalla: "Me la sono sbriciolata"

Fresi è sposato con Cristiana Polegri (51 anni), anche lei attiva nel mondo dello spettacolo (vocal coach, doppiatrice e insegnante di musica e di sassofono). Insieme hanno un figlio (Lorenzo). In alcune interviste Fresi ha parlato del rapporto con il suo peso essendo la fisicità una delle parti importanti nella recitazione. Ha raccontato di essere ingrassato a vent'anni mentre recentemente ha detto di aver dimagrito circa 25 chili.

Katherine Kelly Lang, 35 anni da Brooke Logan di Beutiful: ospite di Verissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.