Enrica Bonaccorti, la caduta e l'operazione alla spalla. La carriera e gli amori della sua vita

Enrica Bonaccorti è uno degli ospiti della puntata di sabato 5 novembre di Verissimo, condotto come sempre da Silvia Toffanin su Canale5. L'attrice e conduttrice televisiva ha avuto una vita privata piuttosto movimentata, tra matrimonio, amori e flirt con diversi personaggi del mondo della cultura, della musica e dello spettacolo: racconterà in tv carriera e vita privata. Recentemente ha mostrato sui social il suo viso tumefatto: "Non mi ha menato nessuno, sono caduta" ha scritto. A seguito della caduta si è dovuta operare alla spalla: "Me la sono sbriciolata".

E' stata sposata con Daniele Pettinari con il quale ebbe la figlia Verdiana Pettinari. È stata legata sentimentalmente a diversi uomini: Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo Di Borbone, Francesco Villari e Renato Zero. In una precedente ospitata a Verissimo parlò proprio della figlia e anche del suo passato. In questo senso ha parlato anche del giorno più difficile della sua vita, quando ha perso suo figlio. “Mi hanno portato via in ambulanza in una clinica, dove sono rimasta per tre settimane. Sono rimasta immobile, ferma, per qualche giorno. E il bambino era andato via. Aveva quasi quattro mesi. La cosa più brutta è stata quando hanno fatto il raschiamento. Due infermiere non professionali mi hanno detto che il bimbo aveva la mia bocca, le spalle larghe”.

Riferendosi alla figlia, Verdiana Pettinari, ha sottolineato di "averla cresciuta da sola", evidenziando come ci fosse anche questo tra i motivi della fine del suo matrimonio. Naturalmente, come ogni mamma, ha detto che il suo amore per lei è immenso: "è stato molto importante supportarla, farle sentire la sua vicinanza e l’affetto. Il mio sogno è che mia figlia sia felice, che le persone accanto a me stiano bene e che io possa sempre dare qualcosa. Considero i miei fan come la mia famiglia e auguro loro il meglio”, ha detto negli studi Mediaset.

