Katherine Kelly Lang, chi è la mitica Brooke Logan di Beutiful: due matrimoni e tre figli, l'ex marito è italiano

05 novembre 2022 a

Katherine Kelly Lang, ossia la mitica Brooke Logan di Beautiful, ospite di Verissimo nella puntata di sabato 5 novembre. La popolare attrice americana, che ha tantissimi fan in Italia, si racconterà tra carriera e privato a Silvia Toffanin, padrona di casa del salotto di Canale5.

Ma chi è Lang? All'anagrafe Katherine Kelly Wegeman, è nata a Los Angeles (il padre campione olimpico di sci, la madre attrice) ha 61 anni. Il nonno era Charles Lang, uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema americano vincitore di un Premio Oscar nel 1932 per il film Addio alle armi. Intrapresa la carriera cinematografica, ha interpretato ruoli in telefilm di successo (Happy Days nel 1984), Magnum P.I. nel 1987, Febbre d'amore dal 1999 al2007) e in alcuni film (come Esperimento letale del 1997), ma è conosciuta in tutto il mondo grazie al ruolo di Brooke Logan, la protagonista femminile della soap opera Beautiful, ruolo che ricopre dal 1987. Con John McCook è l'unica attrice attrice presente nel cast dalla prima puntata (è stata sostituita temporaneamente in due occasioni a causa di una malattia e della maternità). Il suo personaggio è uno dei centrali dell'intera serie; sin dall'inizio innamorata del bel Ridge Forrester, inizia una relazione complicata con lui che ha catturato l'attenzione dei telespettatori per ben 25 anni tra scandali, rancori, storie d'amore e ripicche. Grazie a Beautiful è diventata una star della televisione (candidata quattro volte agli Emmy Awards, percepisce quasi 2 milioni di dollari a stagione con la soap).

L'attrice si è sposata due volte e ha tre figli. Dal primo matrimonio con Skott Snider, celebrato nel 1989 e dal quale ha divorziato nel 1995, sono nati Jeremy Skott (nel 1990) e Julian (1992); entrambi hanno recitato in Beautiful da piccoli, il primo nel ruolo di Rick Forrester e il secondo nel ruolo di Bridget, quando questi personaggi erano, nella finzione, appena nati. A maggio 1997 Katherine Kelly Lang ha avuto una terza figlia, Zoe Katrina, dal compagno Alex D'Andrea, regista italiano, che ha poi sposato nel luglio dello stesso anno (nel 2012 il divorzio).

