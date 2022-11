Linea Verde, oggi sabato 5 novembre su Rai1: Explora visita il Comasco, Life alla scoperta di Ravenna

05 novembre 2022 a

Consueto doppio appuntamento del sabato con Linea Verde - oggi 5 novembre 2022 - che si sdoppia dal format originale, uno dei programmi più longevi della televisione italiana, con i due spin-off Explora e Life.

Linea Verde Explora (Rai1 ore 11,55) con la coppia formata da Federico Quaranta e Daria Luppino ci porta in Lombardia, sulle sponde montagnose del lago di Como. Salendo sui Piani Resinelli, a circa 1.300 metri di altitudine, ai piedi della Grignetta, si scopre una natura ricca di biodiversità. Da qui si gode della vista sul lago e si possono scoprire luoghi come le miniere Resinelli, sito destinato all’estrazione del piombo, oggi dismesso e trasformato in percorso turistico. Viene raccontata la vita dei “damnati ad metalla”, come venivano anticamente chiamati i minatori che rischiavano la vita nei cunicoli del sottosuolo. In un territorio così legato ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, non può mancare una visita a un luogo simbolo: il Castello dell’Innominato, in cima a una rocca che domina il lago di Como, sotto l’inconfondibile profilo del Resegone. Poi un viaggio a bordo di una “Lucia”, la tradizionale barca dei pescatori del Lario, così chiamata in onore della protagonista dell’opera manzoniana, per arrivare sulle rive del lago e visitare l’Orrido di Bellano, una profonda gola, dove scorre impetuoso il torrente Pioverna: un “orrore di orrenda orrendezza”, secondo il poeta barocco Sigismondo Boldoni.

Linea Verde Life (Rai1 ore 12,25) invece, con Marcello Masi e Daniela Ferolla, va alla scoperta di Ravenna. La città romagnola ha ben otto siti Unesco, tutti caratterizzati da mosaici bizantini di straordinaria bellezza. Si parlerà della tutela di questi mosaici, una forma d’arte che viene ancora richiesta in tutto il mondo. Proprio a Ravenna, infatti, esiste una scuola che insegna tutti i segreti di questa tecnica. La città ha anche il porto canale commerciale più grande d’Italia che riesce a coniugare l’attività marittima con il rispetto della natura. A proposito di natura, si mostrerà anche la bellezza della Foce del Bevano. Inoltre, si parlerà dei progressi della stampa 3D e di un prestigioso archivio della moda. Ravenna è Romagna, dove il cibo è una delizia, non mancherà una nuova ricetta di Federica De Denaro.

