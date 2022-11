Pupi Avati, malore sul set e ricovero. Il regista: "Non è un infarto, niente di grave"

04 novembre 2022 a

Pupi Avati, 84 anni, è ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo aver accusato un problema cardiologico. L'Agenzia Ansa l'ha raggiunto telefonicamente. "Tutto bene, ne uscirò presto", ha dichiarato il noto regista. Pupi Avati ha spiegato di aver avuto uno scompenso cardiaco il 2 novembre, il giorno prima del suo compleanno, "ma niente di grave", aggiunge. E ancora: "I medici dicono che sto reagendo bene. Per fortuna nessun infarto che in realtà ho già avuto quando avevo cinquant'anni. Mi dispiace solo di aver dovuto interrompere le riprese del film (La quattordicesima domenica)". Giuseppe Avati, in arte Pupi Avati, bolognese, classe 1938, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore, ha accusato il malore proprio sul set, durante la lavorazione del film.

