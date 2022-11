Propaganda Live, stasera venerdì 4 novembre su La7. Ospiti, anticipazioni e Fantacitorio

04 novembre 2022 a

Come tutti i venerdì, anche stasera in tv, venerdì 4 novembre, su La7 appuntamento con Propaganda Live, lo show di attualità e satira condotto da Diego Bianchi, ormai da tutti conosciuto come Zoro. Ovviamente al centro dell'attenzione gli ultimi sviluppi politici in Italia, ma anche la prima uscita europea di Giorgia Meloni, nuova premier. Annunciati anche aggiornamento dall'Ucraina, grazie ai servizi di Francesca Mannocchi. Alla puntata di questa sera prevista la partecipazione di Concita De Gregorio e Manuel Agnelli, il frontman degli Afterhours da poco negli store con il primo album da solista. Ovviamente previsto il reportage dello stesso Zoro. Andrea Pennacchi, invece, proporrà il suo nuovo monologo. Presenti in studio i quattro ospiti fissi: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi. Non mancheranno le vignette e le strisce satiriche di Makkox. Inanto impazza il Fantacitorio: clicca qui per il regolamento e per comporre una squadra.

