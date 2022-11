Attacco a Mumbai, stasera in tv venerdì 4 novembre film su Italia 1. La trama

04 novembre 2022 a

Stasera in tv, venerdì 4 novembre, su Italia 1 il film Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio. L’inferno del terrorismo in un infuocato dramma tratto da una storia vera. E' il novembre del 2008 quando un gruppo di jihadisti armati sbarca a Mumbai per compiere una serie di attentati in vari punti della città e prendere d’assalto un storico albergo di lusso. Finisce con una tragedia ma non senza atti di coraggio e colpi di scena. La pellicola è del 2018, realizzata in Australia. Genere storico drammatico, il titolo originale è Hotel Mumbai. La regia è di Anthony Maras. Nel cast Dev Patel, Armie Hammer e Nazanin Boniadi.

