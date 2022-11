Viola come il mare, stasera in tv venerdì 4 novembre ultima puntata su Canale 5

04 novembre 2022 a

Stasera in tv, venerdì 4 novembre, su Canale 5 ultima puntata di Viola come il mare. Sesto episodio della prima stagione, inizio alle ore 21.20. Naturalmente non mancheranno sorprese e colpi di scena. Diamo un sguardo alla trama. Viola Vitale è ancora scossa per l’incontro con Don Andrea, l’uomo che la protagonista crede essere suo padre. E' tormentata e coinvolta anche in un altro caso spinoso che riguarda la scomparsa di Dalila. Il padre è convinto che la ragazza sia ancora viva e vuole trovarla a tutti i costi. Viola capisce che la faccenda potrebbe essere collegata a ciò che è accaduto a Farah. Anche Francesco Demir crede che questa ipotesi sia più che probabile e cerca di scoprire chi è che vorrebbe depistare le indagini sul traffico di essere umani. Viola fa una scoperta sul suo passato e inizia a prendere farmaci e diventa oggetto di un ricatto. Demir riuscirà a salvarla? Viola come il mare è una fiction diretta da Francesco Vicario e basata sul romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rti, è interpretata, nei ruoli principali, da Francesca Chillemi e Can Yaman. Stasera scende il sipario sulla prima stagione.

