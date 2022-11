Quarto Grado, stasera in tv venerdì 4 novembre. Le anticipazioni

04 novembre 2022 a

Stasera in tv, venerdì 4 novembre, a partire dalle ore 21.25 su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma che si occupa dei gialli italiani e dei principali fatti di sangue, condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Ancora una volta il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio. Sono ancora troppi i dubbi e i misteri da sciogliere, come quello su dove sia stata nei giorni intercorsi tra la sua scomparsa e il ritrovamento del suo cadavere. Si era nascosta oppure era stata prigioniera?

Non solo il caso Resinovich. Al centro della puntata, anche la misteriosa morte di Silvia Cipriani, originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre, dopo che non se ne avevano notizie da due mesi. Come è possibile che l’ex postina di 77 anni sia finita in un burrone, a Scrocco di Montenero? Gli inquirenti, dopo aver sentito il vicino di casa Leolino e il cugino Francesco, hanno interrogato nuovamente il nipote Valerio: cosa è emerso dai loro racconti, sulle ultime ore di vita della donna?

Come in tutte le puntate, a Quarto Grado non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra la trasmissione e i suoi telespettatori: una community online molto attiva - i quartograders - che ogni venerdì posta in diretta via sociale le sue impressioni e non solo.

