Alessandra Mussolini, chi è l'ex marito: nipote del duce, sua zia è Sophia Loren

Alessandra Mussolini è ormai un personaggio televisivo a tutto tondo: la carriera politica ormai è alle spalle. Dopo la brillante partecipazione a Ballando con le stelle ora è protagonista di Tale e quale show, il varietà in onda ogni venerdì su Rai1 e condotto da Carlo Conti. Legata per moltissimo tempo al marito, Mauro Floriani, i due sono convolati a nozze nel 1989 e dalla loro unione sono nati anche i tre figli Clarissa, Caterina e Romano. Ha dato a tutti i figli il doppio cognome.

Alessandra è la nipote di Benito Mussolini, nata a Roma il 30 dicembre del 1969, negli ultimi anni è stata ospite fissa di alcuni salotti televisivi molto seguiti dal pubblico italiano. Tornando alla vita privata, nel 2013 lo spartiacque. Mauro Floriani, ex capitano delle Fiamme Gialle, fu al centro di un’inchiesta relativa a un giro di prostituzione minorile presso il quartiere romano dei Parioli. All’inizio negò tutto, ma poi ammise gli incontri. Fu proprio questa storia il motivo della fine della relazione con Alessandra, che ancora oggi ha dichiarato in numerose interviste di non essere riuscita a perdonare l’ex marito, ma al tempo stesso di aver voltato pagina e guardato avanti per il bene dei figli.

Tra le curiosità sul suo conto, a una laurea con lode in Medicina e Chirurgia conseguita all’Università La Sapienza di Roma nel 1994. E' figlia di Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, e di Romano Mussolini, il quarto figlio del Duce. Prima di dedicarsi alla carriera politica ha lavorato nel mondo dello spettacolo. A soli 14 anni ha recitato in Una giornata particolare di Ettore Scola. Successivamente ha condotto con Pippo Baudo un’edizione di Domenica In. Ha pure tentato la carriera cinematografica lavorando con Renato Pozzetto e Enrico Montesano in Noi Uomini duri. Dal 1972 al 1990 ha all’attivo più di 10 film.

