Vincenzo Malinconico batte Grande Fratello Vip. Gli ascolti di giovedì 3 novembre

Stavolta ha vinto Rai 1 che ha battuto Canale 5. Nella serata televisiva di giovedì 3 novembre, la fiction Vincenzo Malinconico avvocato di successo, ha battuto Il Grande Fratello Vip e tutti gli altri programmi. La serie della televisione di Stato ha collezionato quasi 3.5 milioni di spettatori. GF vip ha uno stare superiore, ma soltanto per la lunghezza della trasmissione. Al terzo posto Transporter Extreme di Italia 1 che ha superato di poco il match di Europa League tra Roma e Ludogorets. Poi Dritto e Rovescio con ospite Matteo Salvini, leader della Lega. Ancora un flop per Ilaria D'Amico su Rai 2. Di seguito i dati nel dettaglio. Rai 1 Vincenzo Malinconico: 3.416.000 spettatori (18,9%); Canale 5 Gf Vip: 2.659.000 telespettatori (20,8%); Italia 1, Transporter: Extreme: 1.205.000 spettatori (6,1%); Tv8, Roma-Ludogorets: 1.142.000 spettatori (5,7%); Rete 4, Dritto e Rovescio: 993.000 spettatori (6,8%); Rai 3, Amore Criminale: 869.000 spettatori (4,6%); La7, Piazza Pulita: 865.000 spettatori (5,9%); Nove, Only Fun: 560.000 spettatori (3%); Rai 2, Che c’è di nuovo: 299.000 spettatori (1,7%).

