Chi l'ha visto? inizia in ritardo. La rabbia di Federica Sciarelli. Critiche a Maurizio Damilano

Una polemica non indifferente, probabilmente destinata a creare non pochi dissapori all'interno di Rai 3. Tutto è accaduto nell'ultima puntata di Chi l'ha visto?, il seguitissimo programma condotto da Federica Sciarelli. Puntata iniziata in evidente ritardo. Molto irritata la conduttrice ha subito sottolineato che lo slittamento non era dovuto alla sua trasmissione, ma ai programmi precedenti. Non lo ha nominato, ma ce l'aveva molto probabilmente con Marco Damilano, visto che ha immediatamente assolto Un posto al sole: "Non c'entra niente, quella è una trasmissione registrata". "Mi scuso per il ritardo", ha detto Sciarelli, visto che intanto sui social i telespettatori che amano la trasmissione erano già infuriati. E ancora: "Come potete immaginare non è colpa nostra". Chiaro il riferimento a Il cavallo e la torre di Marco Damilano, visto che gli altri programmi precedenti sono registrati e non possono sforare a differenza di Damilano che è andato avanti cinque minuti più del previsto.

