Ghost Town, stasera venerdì 4 novembre su Rai 5. La città fantasma di Apice

Ghost Town, oggi in tv, venerdì 4 novembre, alle 20.20 su Rai 5. Una Pompei del ‘900. Così Apice, un paesino in provincia di Benevento, è stato ribattezzato dopo il terremoto del 1962 che l’ha spopolato. L’allora primo cittadino, vista l’impossibilità economica di rimettere in piedi il proprio comune, decise di ricostruire la città a pochi chilometri di distanza, sulla collina di fronte. Ad Apice nuova, la cittadina che sostituì, negli anni '60, la vecchia Apice vivono ancora oggi i terremotati dell’epoca, costretti ad abbandonare le proprie case in fretta e furia, quando il 21 agosto 1962 il terremoto fece scappare tutti. Sandro Giordano esplora questo borgo che è rimasto pressappoco lo stesso, dai tempi del terremoto. Un paese, oggi, inaccessibile eppure “vivo”, nel ricordo dei suoi abitanti, e negli edifici che ancora risuonano della vita di un tempo che non tornerà più. Nella zona che interessò tra gli altri anche il borgo di Apice si contarono “solo” 17 vittime e i rimanenti 6.500 abitanti furono prontamente evacuati, lasciando dietro di sé un panorama desolato e “spettrale” ancora oggi visibile: mobili, auto intrappolate fra le macerie di un meccanico, riviste di cucito, insegne “fai da te” di negozianti. Taluni abitanti rimasero nel vecchio abitato, chi a esercitare la propria funzione pubblica, chi a far sopravvivere la propria bottega e chi semplicemente ad abitarci. Tra questi, Tommaso Conza, il barbiere, che tenne la sua bottega aperta fino al 2007: in un paese fantasma.

