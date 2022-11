La scelta di Maria, stasera in tv venerdì 4 novembre

04 novembre 2022 a

Stasera in tv, venerdì 4 novembre, in occasione dell’anniversario della tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria (4 novembre 1921), alle 21.20 su Rai 3 e, in contemporanea, su RaiPlay va in onda il docufilm diretto da Francesco Miccichè e prodotto da Gloria Giorgianni “La scelta di Maria”, con Sonia Bergamasco nel ruolo della “madre d’Italia” Maria Bergamas. Il doc verrà proiettato anche all’Istituto Italiano di Cultura, all’interno dell’Ambasciata Italiana a Pechino, domani sabato 5 novembre. Attraverso le interpretazioni di Sonia Bergamasco (Maria Bergamas), di Cesare Bocci, nel ruolo del Ministro della Guerra Luigi Gasparotto, e di Alessio Vassallo nei panni del tenente Augusto Tognasso, il docufilm ripercorre la vicenda politica, sociale e umana dietro la nascita del Milite Ignoto, integrando il racconto con repertori d’epoca, animazioni originali e una serie di “interviste ricostruite” ai protagonisti della storia, interpretati dai rispettivi attori, per restituire alle nuove generazioni un ritratto umano e profondo di chi ha vissuto in prima persona una vicenda storica senza precedenti, capace di rappresentare gli stati d’animo e le emozioni di un intero Paese, profondamente scosso dalla distruzione e dallo smarrimento generati dalla Grande Guerra. “La Scelta di Maria” è una produzione Anele in collaborazione con Rai Cinema, con il Patrocinio del Ministero della Difesa, in collaborazione con la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni – Presidenza del Consiglio dei Ministri, in co-produzione con Luce-Cinecittà e con Tenderstories, con il contributo di Fondazione Aquileia, Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo FVG e il sostegno di Intesa Sanpaolo e Comune di Aquileia.

