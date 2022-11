Luigi Busà, chi è: dall'obesità all'oro delle Olimpiadi. "Con il karate ho messo i bulli al tappeto", la sua storia in un libro

04 novembre 2022 a

Luigi Busà si racconta nel salotto televisivo di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno (Rai1). Tra carriera e vita privata, l'atleta ricorderà le emozioni provate ai Giochi Olimpici di Tokyo quando ha vinto la medaglia d'oro nel karate. Già già leggenda nella specialità kumite -75 kg, grazie ai suoi due titoli iridati e cinque europei, alle Olimpiadi nel 2021 ha chiuso il cerchio della sua carriera.

Molto lunga la carriera di Busà, 35 anni soprannominato il gorilla d'Avola, che ha vinto la sua prima medaglia internazionale al Mondiale 2006 a Tampere (oro). In mezzo un altro oro mondiale (più tre argenti e due bronzi), ma anche cinque titolo titoli europei (più due argenti e otto bronzi). Karateka tra i più popolari al mondo, a Tokyo ha completato il suo palmares.

Una carriera nata grazie all'intuizione del padre: "È cominciata come un gioco, all’inizio ero un ragazzo obeso, chi poteva pensare alle Olimpiadi? Ero molto ciccione, mi piaceva mangiare, a 13 anni pesavo 94 chili, ed ero più basso di adesso. Solo mio padre vedeva in me qualcosa di speciale, lui è stato atleta, vedeva comunque che da piccolo vincevo campionati cadetti e qualcosa di serio potevo diventare. Il problema è che a 16 anni combattevo nei pesi massimi, e mi fecero capire che a livello internazionale non sarebbe stata una buona scelta: colpi e impatti troppo duri. Dovevo dimagrire, scendere nei medi a 75 chili. Ho fatto la dieta, e da quella categoria non mi sono più mosso. Dal gioco sono passato al lavoro, nel centro sportivo dei Carabinieri: sono appuntato". Una bella storia quella di Busà che oggi si racconta in tv e in un libro La forza e il controllo (Longanesi).

