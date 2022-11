Michele Placido, chi sono i cinque figli: "Ho avuto molto più dell'Oscar"

04 novembre 2022 a

Michele Placido da ieri è nuovamente nei grandi schermi d'Italia con il film L'ombra di Caravaggio - ne parlerà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno - un'importante co-produzione internazionale per la regia dello stesso attore pugliese (è originario di Ascoli Satriano), una figura estremamente poliedrica (è anche sceneggiatore) sempre ad alti livelli. E' salito alla ribalta internazionale negli anni Ottanta grazie al ruolo che lo ha reso famoso, il commissario Corrado Cattani, interpretato nella celebre serie televisiva La piovra (dove ha recitato per le prime quattro stagioni) ancora oggi per molti la serie televisiva italiana più famosa nel mondo (esportata in oltre 80 paesi con picchi d'ascolto di 15 milioni di telespettatori).

Michele Placido di nuovo al cinema: attore e regista di "L'ombra di Caravaggio"

L’attore recentemente intervistato da Mara Venier ha ricordato la svolta della sua carriera: "Pensavo di fare solo teatro, poi è stata Monica Vitti a farmi approdare sul grande schermo. Stavo recitando in un tendone a Roma, Il Barone Rampante di Italo Calvino, con la regia di Armando Pugliese. A fine spettacolo, Monica chiese di conoscermi. Era insieme a Dacia Maraini. Appena mi vide, mi chiese: ‘Michelì, ti andrebbe di fare un film con me (‘Teresa la ladrona’, ndr)? Tu sarai un grande attore di cinema. Dopodomani ti aspetto a Cinecittà per un provino!'”.

Parlando dei suoi figli, Placido ha evidenziato il forte senso della famiglia che lo pervade, per poi fare un bilancio della sua vita, della sua professione: “A volte dico che mi è stato dato troppo. Io ho avuto molto di più dell’Oscar: partendo da un paesino, ma chi si sarebbe immaginato tutta questa roba?”. L'attore pugliese,76 anni, ha cinque figli e si è sposato due volte. La prima con Simonetta Stefanelli, conosciuta sul set di Peccati in famiglia nel 1975, con cui ha una lunga relazione che li condurrà al matrimonio nel 1989: un'unione che durerà fino al divorzio nel 1994. Dalla storia con Simonetta - a molti nota per aver interpretato il personaggio di Apollonia, la prima moglie di Michael Corleone ne Il Padrino di Francis Ford Coppola - nascono tre figli: nel 1976 Violante (anche lei attrice), nel 1989 Michelangelo e nel 1991 Brenno. Nel 1988, Placido ha avuto da una relazione extraconiugale con Virginie Alexandre un altro figlio, Inigo. Dal 2002 Placido ha poi iniziato una relazione con la cantautrice e musicista Federica Vincenti, di 37 anni più giovane, con cui è convolato a nozze nel 2012. Ma già nel 2006 era arrivato Gabriele, quinto figlio di Placido.

