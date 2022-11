Michele Placido e Deborah Caprioglio a Oggi è un altro giorno

04 novembre 2022 a

Oggi in tv, venerdì 4 novembre, come tutti i giorni, in tv nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. L'attore e regista Michele Placido, al cinema con il film L'ombra di Caravaggio, sarà tra gli ospiti della della puntata che inizierà alle ore 14.05. A seguire, interviste e all'attrice Deborah Caprioglio e al campione di karatè Luigi Busà. Nella seconda parte del programma ci sarà lo spazio d’approfondimento dedicato ai principali temi di attualità e di politica con ospiti, tra gli altri, Luigi Marattin di Azione - Italia Viva, Giorgio Mulè di Forza Italia e il giornalista Fabrizio Roncone.

